„De moeder van alle hervormingen”, noemt Giorgia Meloni het. Zij doelt daarbij op een ambitieuze grondwetshervorming in Italië, waarin de persoon van de minister-president centraal staat. In dit ”premieraat”, zoals de nieuwe regeringsvorm is gedoopt, wordt de regeringsleider rechtstreeks gekozen en verkrijgt daarbij vergaande bevoegdheden.