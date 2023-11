Zeist huurt voor drie jaar Recreatiepark Dijnselburg in die gemeente voor de opvang van 250 tot driehonderd Oekraïense vluchtelingen. De vluchtelingen verblijven nu nog op tal van noodopvanglocaties in Zeist, maar nu de oorlog in Oekraïne voortduurt vindt de gemeente dat zij „een woonplek met perspectief” nodig hebben. Bovendien lopen veel tijdelijke contracten voor noodopvang onderhand af.