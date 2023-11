Boete van 2,5 miljoen euro geëist tegen chemisch bedrijf AnQore

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag voor de rechtbank in Den Bosch een boete van 2,5 miljoen euro geëist tegen het bedrijf AnQore op industrieterrein Chemelot in Geleen. Volgens het OM heeft de fabrikant van acrylonitril, waterstofcyanide en natriumcyanide, onvoldoende maatregelen genomen om een groot blauwzuurlek op 29 mei 2015 te voorkomen. Dat er vervolgens niet op de alarmknop werd gedrukt, kan volgens het OM echt niet. Zeven mensen die in de buurt van het lek aan het werk waren, werden volgens het OM onwel en moesten ter controle naar het ziekenhuis.