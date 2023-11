Al bij de opening in 1866 zagen antisemieten de Nieuwe Synagoge in Berlijn als een Joodse provocatie. Dit gebouw was dan ook een van de hoofddoelen van de Kristallnacht (Reichspogrom) in de nacht van 9 op 10 november 1938. Wonderlijk genoeg lukte het de politieman Wilhelm Krützfeld om de brandstichters van de SA te verjagen.