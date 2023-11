Het boek Mauk van Jan Vantoortelboom heeft dit jaar de Boekenbon Literatuurprijs gewonnen. Dat maakte juryvoorzitter Ingrid van Engelshoven donderdagavond bekend in de Grote of Sint-Jacobskerk in Den Haag. De Vlaamse schrijver en columnist ontvangt daarmee het bedrag van 50.000 euro dat aan de prijs is verbonden.