Oorlog en techniek

De berichten en beelden van de oorlog die nu in Israël woedt, bereiken ons via de media al een maand lang vrijwel dagelijks. Wat Hamas heeft gedaan is onbeschrijflijk, maar ook wat nu gebeurt, kan niemand die er kennis van neemt onberoerd laten. Oorlog is altijd verschrikkelijk. Mensen worden gedood en levensvoorwaarden worden verwoest. En er wordt grote sociale, mentale, morele en geestelijke schade veroorzaakt bij daders en slachtoffers. Opvallend aan de strijd van Israël tegen Hamas en Hezbollah is de zeer geavanceerde technologie. Er zijn allerlei technieken om strijders, wapens en ondergrondse tunnels op te sporen. Geleide wapensystemen worden gebruikt om Hamasdoelen te identificeren en te verwoesten. De slagkracht van Israëls leger is enorm, maar dat geldt ook voor de potentie om dood en verderf te zaaien van raketten die Hamas en Hezbollah voortdurend op Israël afvuren. Geavanceerde luchtverdedigingssystemen van Israël weten de schade door die raketten veelal sterk te beperken. Hamas gebruikt burgerslachtoffers om de mondiale publieke opinie in zijn voordeel te beïnvloeden.