Ongeveer 1600 inwoners uit de wijk De Hellen in de Brabantse plaats Goirle hebben hun stempas voor de Tweede Kamerverkiezingen nog niet gekregen. Dit komt door een fout in de postbezorging, zo meldt de gemeente. „Intussen is duidelijk dat deze stempassen niet meer komen. De niet bezorgde stempassen zijn ongeldig gemaakt.”