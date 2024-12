Burgemeester Den Haag na explosies: we laten niemand los

Binnenland

Den Haag blijft de mensen die getroffen zijn door de explosies aan de Tarwekamp steunen. Dat geldt voor de bewoners, maar ook voor de ondernemers in de straat in de wijk Mariahoeve. Burgemeester Jan van Zanen heeft dat woensdag beloofd. „We laten niemand los voordat zij of hij weer op eigen benen kan staan”, zei de burgemeester in een vergadering van een raadscommissie.