Het vogelgriepvirus komt vaker voor onder wilde dieren dan tot nu toe werd aangenomen. Dat concluderen wetenschappers van de universiteiten in Rotterdam en Utrecht. Ze onderzochten de kadavers van ruim 560 wilde vleeseters. In 2020 had minder dan 1 procent van de dieren het virus onder de leden, in 2021 was het 1,4 procent en vorig jaar bijna 10 procent. De studie staat in het wetenschapsblad Emerging Microbes & Infections.