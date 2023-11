EU-arrest in zaak belastingvoordeel Apple wankelt mogelijk

In een complexe rechtszaak over belastingdeals met computerfabrikant Apple heeft een van de advocaten-generaal van het EU-Hof van Justitie in Luxemburg geconcludeerd dat een zaak tussen Ierland en Apple enerzijds en de Europese Commissie anderzijds opnieuw moet worden bekeken. De kwestie in Ierland is ook belangrijk voor landen zoals Nederland die belastingdeals sluiten met dochterondernemingen van internationale firma’s. Uitspraken van het Europese Hof in Luxemburg zijn immers in vergelijkbare gevallen geldig in alle EU-landen.