Het gerechtshof in Den Bosch doet donderdag uitspraak in de omvangrijke strafzaak tegen Martien R. uit Oss en verschillende van zijn familieleden. Tegen de vermeende drugs- en wapenhandelaar R. is in hoger beroep opnieuw zestien jaar cel geëist. Een hogere straf is niet mogelijk voor de feiten waarvan hij wordt verdacht.