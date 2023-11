De bewoners van acht woningen in de Witte de Withstraat in Dordrecht kunnen woensdagavond niet terug naar huis, nadat brand woedde in de kelderboxen van de portiekflat. De brandweer haalt bij meerdere woningen ramen eruit om de ruimtes goed te kunnen ventileren. Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer zij wel terug kunnen.