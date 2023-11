Om Bonaire beter te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering, zien onderzoekers uit Wageningen veel mogelijkheden in oplossingen die de natuur zelf te bieden heeft. Ze zien bijvoorbeeld potentie in het aanplanten van meer groen en een beter waterbeheer. Daar kan het stedelijke gebied van de hoofdstad Kralendijk veiliger en gezonder van worden, wordt geconcludeerd in het verkennende onderzoek.