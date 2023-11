Wat zijn partijleider Frans Timmermans ook zegt, GroenLinks-PvdA-politicus Jesse Klaver is helder: „We zorgen ervoor dat we die stikstofuitstoot halveren in 2030.” Timmermans zei in een tv-debat eerder dat doel - dat wel in het verkiezingsprogramma staat - los te laten. Maar dat heeft er volgens Klaver vooral mee te maken dat de partij met jonge boeren en boswachters afspraken wil maken over natuurherstel.