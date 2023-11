AH-moederbedrijf ziet niets in waarschuwingen voor ‘krimpflatie’

Supermarktconcern Ahold Delhaize is vooralsnog niet van plan expliciete waarschuwingen te plaatsen over ‘krimpflatie’ bij producten in de schappen van bijvoorbeeld Albert Heijn. Krimpflatie is een verborgen vorm van prijsverhogingen waarbij de porties kleiner worden, maar de prijs niet mee omlaag gaat. De Franse supermarktketen Carrefour maakt dit sinds september duidelijk met opvallende stickers en bordjes, maar volgens Ahold Delhaize-topman Frans Muller is Albert Heijn al „erg transparant” over de prijzen.