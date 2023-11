De St. Marylebonekerk in Londen is voor de National Churches Trust de kerk van het jaar, zo deelde de Britse erfgoedorganisatie maandag mee. Het monumentale gebouw werd uit 200 kansmakers gekozen. De jury keek vooral naar het creatief gebruik van kerken en de plaats die de kerk inneemt in de gemeenschap. In de Londense kerk zijn veel concerten, exposities en de kerk verhuurt ruimten. De prijs voor de beste restauratie ging naar de Saltaire United Reformed Church in West Yorkshire. beeld Wikimedia, Dadvid Iliff