Basisscholen blij met mobieltjesverbod, vragen om vertrouwen

De basisscholen staan achter het besluit van het kabinet dat mobiele telefoons vanaf volgend schooljaar in principe verboden zijn in de klas. De koepelorganisatie, de PO-Raad, spreekt van een „duidelijke afspraak”. Wel wil de organisatie dat scholen het vertrouwen krijgen om de invoering ervan zelf goed te regelen. „Het is belangrijk dat de politiek het primair onderwijs nu vertrouwen geeft om dit goed te regelen en niet met onnodige extra wet- en regelgeving komt.”