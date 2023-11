Prinses Beatrix start bezoek Curaçao bij museum over slavernij

Het bezoek van prinses Beatrix aan Curaçao gaat dinsdag van start met een bezoek aan het landhuis Savonet, gelegen in het Christoffelpark. Vroeger bevond zich daar een plantage, nu dient het landhuis als museum waar meer wordt verteld over de voormalige plantage en de slavernij. Bovendien worden er lessen gegeven over de natuur. De 85-jarige prinses kwam maandag op het eiland aan, waar zij tot en met donderdagochtend lokale tijd blijft. Dan vliegt Beatrix naar Aruba, waar zij het bezoek vrijdag afsluit.