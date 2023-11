Volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky is dit „niet het juiste moment” voor verkiezingen. Omdat in Oekraïne nog altijd een staat van beleg geldt, zijn de geplande verkiezingen in het voorjaar van 2024 in principe ook van de baan. Zelensky is sinds mei 2019 president. Na vijf jaar kan zijn presidentschap met nog eens maximaal vijf verlengd worden.