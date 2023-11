Minder passagiers op grootste luchthavens dan voor corona

Het totale aantal passagiers op de vijf grootste Europese luchthavens ligt nog altijd onder het niveau van voor de coronacrisis, ondanks een sterke groei in het afgelopen kwartaal. Dat meldt koepelorganisatie ACI Europe in zijn kwartaalrapportage. Het aantal passagiers op de grootste luchthavens nam in het derde kwartaal met bijna 15 procent toe ten opzichte van een jaar geleden. Het aantal bleef daarmee bijna 5 procent achter op het niveau van voor de pandemie, het derde kwartaal van 2019.