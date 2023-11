Een jongen van 17 jaar uit De Lier (Zuid-Holland) is vrijdag aangehouden voor betrokkenheid bij twee explosies in Zoetermeer in oktober. Hij was naar de politie gegaan, nadat vorige week dinsdag bij het regionale opsporingsprogramma Team West werd gemeld dat beelden van twee verdachten herkenbaar zouden worden getoond als ze zich niet zouden melden.