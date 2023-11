Zijn gelovige protestanten gelukkiger?

In deze tweede aflevering van de serie ”Zijn gelovige mensen gelukkiger?” ga ik in op de vraag hoe het geluk van protestanten afhangt van verschillende aspecten van het geloof. In de vorige, eerste aflevering heb ik laten zien dat protestanten (onder wie ook de reformatorischen en evangelischen) zowel op wereldschaal als in Nederland gelukkiger zijn dan mensen die niet aangesloten zijn bij een religieuze gemeenschap. Ook in vergelijking met alle andere denominaties (rooms-katholieken, oosters-orthodoxen, joden, moslims, hindoes, boeddhisten en overigen) zijn protestanten het gelukkigst. Maar heeft dat ook te maken met hun geloof?