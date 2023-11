Yeşilgöz (VVD) en Wilders (PVV) botsen hard over aanpak asiel

De prille liefde tussen VVD-partijleider Dilan Yeşilgöz en PVV-voorman Geert Wilders lijkt stevig bekoeld. De twee partijleiders botsten vrijdagavond hard over het asielbeleid in het NPO Radio 1-verkiezingsdebat. Yeşilgöz zei enige tijd geleden PVV niet uit te sluiten als coalitiepartner, maar vrijdagavond liet ze weten dat het „lang zoeken naar een overeenkomst is” na alles wat Wilders over de asielaanpak zei. „Ik heb helemaal niets met wat hij hier verkondigt”, zei Yeşilgöz.