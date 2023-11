Tata Steel wil in nieuwe plannen twee steenkoolinstallaties vervangen

Tata Steel wil uiterlijk in 2029 een van zijn hoogovens en een kooksfabriek die op vervuilende steenkolen werken vervangen. Dit staat in de aangepaste plannen van het staalbedrijf om zijn fabriek in IJmuiden te verduurzamen. De plannen kosten volgens Tata miljarden euro’s en het concern wil dat de overheid daaraan meebetaalt. Eerder wilde Tata staal gaan maken met groen waterstof dat wordt geproduceerd met windmolens op zee, maar het bedrijf zag daar afgelopen zomer van af.