Apple behoorde vrijdag tot de verliezers op de aandelenbeurzen in New York. Het techconcern zag de omzet in het afgelopen kwartaal opnieuw afnemen door flink lagere verkopen van Macs en iPads. De omzet daalt al vier kwartalen op rij doordat consumenten door de hoge inflatie minder uitgeven. De verkoop van iPhones nam wel licht toe vergeleken met een jaar eerder. Het aandeel werd 1,5 procent lager gezet.