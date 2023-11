Wolf bereikt ook Provinciale Staten van Limburg

Hoewel zich nog geen wolven hebben gevestigd in Limburg, probeerde de BoerBurgerBeweging (BBB) vrijdag in de Provinciale Staten toch de aandacht van de fracties voor het dier te krijgen. In een motie, die samen met JA21 werd ingediend, vroegen Statenleden aan het Limburgse college om een „geactualiseerd wolvenplan” vast te stellen, waarin bijvoorbeeld staat wanneer de provincie toestemming geeft voor het doden van een wolf. Het wolvenplan wordt echter op dit moment al vernieuwd, door alle provincies samen.