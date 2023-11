Joden zijn doorgaans veilig in Hongarije, stelt Zoltán Radnóti (51), hoofd van de rabbijnen in Boedapest. Antisemitisme is er geen ernstig probleem, vindt hij. „Dankzij president Orbán is Boedapest in Europa een eiland zonder moslimfundamentalisten. Pro-Palestijnse demonstraties zijn verboden.”