De website van de Rotterdamse regiovervoerder RET is donderdag een kleine twee uur onbereikbaar geweest. Hierdoor was er geen informatie over de dienstregeling beschikbaar voor reizigers. Volgens de vervoerder rijden om 13.45 uur vrijwel alle bussen, trams en metro’s gewoon nog volgens dienstregeling. De storing begon kort voor 11.00 uur en was om 12.45 uur opgelost.