Transavia schrapt voor donderdag vanwege de storm Ciarán alle vluchten vanaf het vliegveld in Rotterdam. In eerste instantie annuleerde de maatschappij vijf vluchten in de vroege ochtend en één die aan het begin van de middag zou vertrekken. In de loop van de ochtend besloot Transavia om, vanwege de harde wind en de natte baan, ook de resterende vijf vluchten in de middag en avond te schrappen.