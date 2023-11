Ouwehand overweegt pas coalitiedeelname bij echte koersverandering

De Partij voor de Dieren zal niet in een regeringscoalitie stappen als de „politieke moed” ontbreekt om de koers echt te verleggen, zegt partijleider Esther Ouwehand. Concreet noemt zij „hele forse krimp” van de veestapel op korte termijn onontkoombaar voor een eventuele coalitie waar haar partij deel van uitmaakt. „Voor ons is vanzelfsprekend dat dat serieus op tafel moet liggen, willen we het überhaupt overwegen”, aldus Ouwehand tegen het ANP.