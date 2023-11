Ruim zeven op de tien Nederlandse boeren vinden dat het beleid van de overheid te onvoorspelbaar is om te investeren in duurzame energie of energiebesparing, meldt de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). De brancheorganisatie vroeg 1275 boeren naar hun visie op duurzame energie via agrarisch vakblad Nieuwe Oogst. Veel ondervraagde boeren willen een beleid dat voor langere tijd stabiel is.