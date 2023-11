Beleggers op de aandelenbeurzen in New York hebben woensdag overwegend opgelucht gereageerd op het rentebesluit van de Federal Reserve. Die hield zoals verwacht het rentetarief onveranderd, ondanks de nog altijd te hoge inflatie. Voorzitter Jerome Powell zei dat de koepel van centrale banken eerst wil kijken welk effect de eerdere verhogingen hebben op de prijsstijgingen in de Verenigde Staten.