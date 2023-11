Alleenstaanden kunnen volgend jaar een hogere hypotheek krijgen dan nu, meldt minister Hugo de Jonge (Wonen). Wie van hen meer dan 28.000 euro per jaar verdient, mag 16.000 euro meer lenen. Zij krijgen meer ruimte, omdat zij in verhouding lagere vaste lasten hebben dan wanneer zij samenwonen met iemand, is de redenering van onder meer het Nibud.