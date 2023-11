Raad van State: Syriërs met Bulgaars asielrecht kunnen terugkeren

Vluchtelingen uit Syrië die in Nederland geen verblijfsvergunning hebben gekregen omdat ze eerder al met succes in Bulgarije asiel hadden aangevraagd, kunnen worden teruggestuurd naar Bulgarije. Dat oordeelt de Raad van State woensdag in vier verschillende zaken over dit onderwerp. De asielzoekers waren van mening dat ze niet konden terugkeren naar het Balkanland omdat ze hun Bulgaarse verblijfsdocumenten niet op tijd hadden verlengd of vervangen, maar volgens de Raad van State verliezen ze daarmee niet automatisch hun recht op asiel in Bulgarije.