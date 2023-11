Vreugdevuur in Hedel tegen geweld tijdens jaarwisseling

In het Gelderse dorp Hedel wordt tijdens de komende jaarwisseling een groot vreugdevuur aangestoken in de hoop dat dit geweldsincidenten op oudjaarsavond en de ochtend van nieuwjaarsdag voorkomt. De gemeente Maasdriel, waar Hedel bij hoort, vraagt de lokale gemeenschap dringend om met nog meer plannen voor activiteiten te komen, waaraan de gemeente zoveel mogelijk medewerking zal verlenen. Uitgangspunt is volgens burgemeester Jaco Geurts in een brief aan de gemeenteraad dat een herhaling van voorgaande jaren niet wordt geaccepteerd.