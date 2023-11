Weer minder gewone zeehonden geteld in Waddenzee, wel meer pups

Het aantal gewone zeehonden in de Waddenzee is dit jaar opnieuw afgenomen, maar er zijn wel meer pups geboren dan een jaar eerder. In het Nederlandse deel van de Waddenzee werden bij tellingen in juni zelfs 18 procent meer pups gezien dan in 2022. Over het hele Waddengebied, dat zich uitstrekt langs de kust van Nederland, Duitsland en Denemarken, bedraagt de toename 10 procent, meldt het Gemeenschappelijk Waddenzee Secretariaat van de drie landen.