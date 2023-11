Bruins Slot: goed nieuws dat buitenlanders Gaza kunnen verlaten

Demissionair minister Hanke Bruins Slot (Buitenlandse Zaken) noemt het goed nieuws dat de eerste gewonden en buitenlandse burgers Gaza kunnen verlaten via Egypte. „We staan hierover in nauw contact met de Nederlanders in Gaza en hun directe familieleden”, meldt ze op X. Een team van het ministerie van Buitenlandse Zaken staat volgens Bruins Slot klaar om Nederlanders uit Gaza op te vangen bij de grens „indien zij kunnen oversteken”, aldus de bewindsvrouw.