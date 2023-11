Netbeheerder Liander gaat in de periode 2024-2026 voor een recordbedrag van ruim 4 miljard euro investeren in het uitbreiden en onderhouden van de elektriciteits- en gasnetten. Ook de andere Nederlandse netbeheerders presenteren woensdag hun meest ambitieuze investeringsplannen ooit, meldt Liander, de netbeheerder in Noord-Holland, Flevoland, Gelderland, Friesland en een deel van Zuid-Holland.