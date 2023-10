Tesla omhoog op Wall Street na overwinning in zaak over ongeluk

Maker van elektrische auto’s Tesla is dinsdag hoger gesloten op de Amerikaanse beurs na een overwinning in een rechtszaak over een crash. Tesla wist een jury te overtuigen dat zijn Autopilot-technologie niet verantwoordelijk was voor een ongeluk waarbij een Californische Tesla-rijder vier jaar geleden om het leven kwam. Het aandeel begon de dag met een koersverlies, maar ging uiteindelijk bijna 2 procent hoger de handel uit.