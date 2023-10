Het Commissariaat voor de Media (CvdM) maakt zich zorgen dat Nederlandse jongeren onvoldoende in aanraking komen met kwaliteitsnieuws en professionele journalistiek. Dat schrijft het CvdM in de dinsdag gepubliceerde Mediamonitor 2023. Het Commissariaat gaat het komende jaar onderzoek doen om meer te weten te komen over hoe jongeren nieuws op sociale media gebruiken.