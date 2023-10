Wetenschappers kunnen niet veertien maar 28 dagen onderzoek doen met embryo’s die speciaal daarvoor in leven worden gehouden, vindt de Gezondheidsraad. Het gaat met name om embryo’s die zijn overgebleven na een ivf-behandeling en voor onderzoek worden gedoneerd. „Ethisch gezien is er niet een moment aan te wijzen waarop onderzoek met embryo’s ontoelaatbaar is, behalve laat in de ontwikkeling”, aldus het advies aan het kabinet.