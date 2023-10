Op de A28 van Groningen naar Amersfoort zijn dinsdagochtend zes auto’s op elkaar gebotst. De ANWB meldt dat door het ongeluk een flinke file is ontstaan. De vertraging is opgelopen tot ruim een uur. Het ongeluk gebeurde rond 08.00 uur bij de afrit Ommen. Er is op dit moment maar een rijstrook geopend, om hulpdiensten de ruimte te geven.