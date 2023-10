De provincie Zuid-Holland heeft een deel van het Natura 2000-gebied bij Alblasserdam gekocht. De provincie betaalde bijna 600.000 euro om zo’n 12,5 hectare grond in de Blokweer-polder over te nemen van een biologische kaasboerderij die dit voorjaar failliet was gegaan. Doordat Zuid-Holland de grond kocht, kon de ondernemer een doorstart maken.