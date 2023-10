Frans Timmermans ziet „een heleboel raakvlakken” tussen zijn partij GroenLinks-PvdA en NSC van Pieter Omtzigt. In een lang onderling debat heeft hij naar eigen zeggen „geen enkel punt” horen passeren waar de partijen niet samen uit kunnen komen. Omtzigt was voorzichtiger en benadrukte vooral de punten waar zij het niet over eens zijn.