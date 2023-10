Het personeelstekort in de zorg zorgt al te lang voor problemen in de sector. Dat kwam maandag tijdens een verkiezingsdebat over gezondheidszorg in het Haagse cultuurhuis Amare naar voren uit de woorden van VVD, CDA, GroenLinks-PvdA, PVV en BBB. Maar volgens de BBB ligt de verantwoordelijkheid niet in eerste instantie bij de politiek.