De provincies, het Rijk en de gemeenten hebben nieuwe afspraken gemaakt over het realiseren van een landelijk dekkend laadnetwerk voor al het elektrisch vervoer. Eerder werden de overheden het al eens over het inrichten van een laadnetwerk voor personenauto’s en bestelbussen. Op een conferentie over duurzame mobiliteit in Utrecht zijn maandag ook afspraken gemaakt over het creëren van een dekkend laadnetwerk voor bedrijven.