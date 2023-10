Ds. De Boer plaatst gedenksteen nieuwe kerk ”Eben-Haëzer” oggiN Echteld-Ochten

Onder grote belangstelling plaatste ds. P. de Boer zaterdagmorgen een gedenksteen in de kerk in aanbouw van de oud gereformeerde gemeente in Nederland (oggiN) te Ochten. Het kerkgebouw krijgt de naam ”Eben-Haëzer”. De predikant van de oggiN Echteld-Ochten sprak daarom over 1 Samuël 7:12: „Tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen.” Ds. De Boer: „Mag ook in het toekomende Zijn zegen worden geschonken. De Heere is gisteren en heden Dezelfde en in der eeuwigheid.”

Lees ook:

Eerste steen kerk oggiN Echteld-Ochten wordt zaterdag gelegd (RD.nl, 24-10-2023)