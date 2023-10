Het CDA wil zowel arbeids- als asielmigratie inperken, zei CDA-partijleider Henri Bontenbal zaterdag op een lezing in Amersfoort. „Nederland kan de huidige migratie niet dragen.” Wat arbeidsmigratie betreft, vindt Bontenbal dat er duidelijkheid moet komen over het soort economie dat Nederland voor de toekomst wil „en waarvoor we arbeidsmigratie nodig hebben”, zei Bontenbal.