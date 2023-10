Aanhouding na voortzetting Woonprotest bij kantoor vastgoedclub

Bij de voortzetting van het Woonprotest in de hal van het WTC in Den Haag is iemand aangehouden voor het vernielen van de banden van een politieauto. Een groep van zo’n vijfentwintig man gaf eerder gehoor aan een oproep van de organisatie zaterdagmiddag om bij het kantoor van belangenbehartiger van vastgoedinvesteerders IVBN verder te demonstreren. De autobanden werden lek gestoken nadat de politie de groep gevorderd had het pand te verlaten. De demonstranten staan inmiddels buiten.