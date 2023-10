Amazon en Intel stijgen op Wall Street, Ford daalt na cijfers

Webwinkelconcern Amazon en chipfabrikant Intel lieten vrijdag stevige winsten zien op de aandelenbeurzen in New York. Consumenten bleven flink shoppen bij Amazon ondanks de hoge inflatie en hogere leenkosten. Ook de cloudtak van Amazon liet groei zien en de advertentie-inkomsten trokken eveneens aan. De nettowinst verdrievoudigde ruimschoots tot 9,9 miljard dollar en het bedrijf rekent op een verdere verkoopspurt in de feestdagenperiode. Het aandeel werd ruim 7 procent hoger gezet.